В Днепре до вечера отключили воду: адреса

София Ковнир Жизнь города 11:00, 1.10.2020

В четверг, 1 октября, в нескольких домах Днепра не будет водоснабжения.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Так, воды не будет с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Академика Чекмарева, 7;

  • ул. Героев Крут, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по состоянию на утро четверга, 1 октября, в Днепре коронавирусом заразились 4 093 человека, 212 из них – за последние сутки.

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Днепр Жизнь города

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