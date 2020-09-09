В Днепре директор школы заболела COVID-19, она заявила о травле

София Закревская Жизнь города 14:50, 9.09.2020 Обновлено: 15:06, 9.09.2020

В Днепре директор общеобразовательной школы №9 заболела коронавирусом.

Видео, на котором женщина подтвердила этот факт, опубликовали в Facebook-группе "Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення". При этом директор заявила, что из-за заражения COVID-19 она стала жертвой травли (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я никогда не думала, что я, как взрослый человек, как руководитель учреждения, могу стать объектом буллинга. А что уже говорить о тех случаях, когда заболеет ребенок? Я ко всем вам обращаюсь с просьбой прекратить всяческие домыслы", – сказала директор.

Она отметила, что с того момента, как узнала о своем диагнозе, вместе с семьей находится дома на самоизоляции.

Как сообщили в Днепропетровском областном лабораторном центре, в школе №9 на данный момент зафиксирован только один, упомянутый выше, случай коронавируса. Контактных лиц выявлено три. В учебном заведении провели дезинфекцию в день получения экстренного сообщения.

"Все меры были приняты, была санстанция, они все проверили еще и продезинфицировали в пятницу", – сообщила директор школы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 56 днепрян.

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Днепр Жизнь города

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