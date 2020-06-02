В Днепре девушки с детьми разгромили съемную квартиру: сеть шокировали последствия. Фото
В Днепре две девушки с детьми разгромили съемную квартиру и не выплатили компенсацию.
Как сообщила арендодатель Даша Остапенкова на своей странице в Facebook, она сдавала квартиру в полном порядке вместе с риелтором и договором (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Сдала квартиру двум девочкам с двумя детьми. Как они сказали, работают вместе, дешевле напополам снимать квартиру, с мужьями разошлись. Все делали через риелтора, с договором!", – рассказала арендодатель.
По словам девушки, квартиранты прожили в съемном жилье 1,5 месяца – с 6 апреля по 27 мая:
"Мой папа приходил проверять квартиру 2 мая. Все было чисто и убрано. Квартиранты не смогли оплатить следующий взнос и, таким образом, сообщили, что деньги будут позже. Оттянули момент до 27 мая", – написала жительница Днепра Даша на своей странице в Facebook.
Также днепрянка сообщила, что 26 мая деньги так и не пришли, и она приехала в квартиру вместе с риелтором на выселение девушек.
В результате арендодатель увидела разгромленную квартиру: разбитые стекла, вырванные ручки, кровь на стенах, сломанную кровать. Также полностью были сломаны раковина и унитаз – вода и все остальное выливалось, грязный ковер, разбухшие полки. По словам днепрянки, цена починки всего имущества составляет около семи тысяч гривен.
"Как оказалось, с ними жила еще одна девочка по имени Катя. Ее, естественно, я не видела. Соседи на этаж ниже сказали, что тусовки происходили почти ежедневно и никто двери не открывал. Девочки ничего не боятся, разговаривали борзо, без всякого страха. Фото не передает вони мочи в квартире...", – рассказала Даша.
Кроме того, по словам арендодателя, девушки должны были выплатить компенсацию за испорченное имущество, но денег она так и не дождалась.
Девушка добавила, что на квартирантов написала заявление в отделение полиции.
Пользователи сети пришли в ужас, увидев фото разгромленной квартиры:
"К сожалению, есть такие категории мам...", "Ужас, твари", "Свиньи, в прямом и переносном смысле", "Это твари! Таким нельзя сдавать жилье", "Такая нормальная квартира и так убить, это же они так и на улице поступают. Вандалы. И, к сожалению, детей своих так воспитывают", – комментируют пользователи сети.
Как стало известно, одна из квартирантов создала фейковую страницу в социальной сети, на главную поставила фото владелицы квартиры и начала распространять информацию о том, что во всем этом виновата арендодатель. По ее словам, девушка сдает квартиру в уже ужасном состоянии и вместе с риелтором наживается на съемщиках.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине в связи с карантином участились случаи мошенничества с арендой недвижимости. Как предостерегают эксперты, в сети появились тысячи объявлений, но большинство из них размещают именно мошенники.