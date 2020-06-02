В Днепре девушки с детьми разгромили съемную квартиру: сеть шокировали последствия. Фото

В Днепре две девушки с детьми разгромили съемную квартиру и не выплатили компенсацию.

Как сообщила арендодатель Даша Остапенкова на своей странице в Facebook, она сдавала квартиру в полном порядке вместе с риелтором и договором (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре девушки с детьми разгромили съемную квартиру

"Сдала квартиру двум девочкам с двумя детьми. Как они сказали, работают вместе, дешевле напополам снимать квартиру, с мужьями разошлись. Все делали через риелтора, с договором!", – рассказала арендодатель.

По словам девушки, квартиранты прожили в съемном жилье 1,5 месяца – с 6 апреля по 27 мая:

"Мой папа приходил проверять квартиру 2 мая. Все было чисто и убрано. Квартиранты не смогли оплатить следующий взнос и, таким образом, сообщили, что деньги будут позже. Оттянули момент до 27 мая", – написала жительница Днепра Даша на своей странице в Facebook.

Также днепрянка сообщила, что 26 мая деньги так и не пришли, и она приехала в квартиру вместе с риелтором на выселение девушек.

В результате арендодатель увидела разгромленную квартиру: разбитые стекла, вырванные ручки, кровь на стенах, сломанную кровать. Также полностью были сломаны раковина и унитаз – вода и все остальное выливалось, грязный ковер, разбухшие полки. По словам днепрянки, цена починки всего имущества составляет около семи тысяч гривен.

Разгромленная квартира Facebook Даши Остапенковой

Разгромленная квартира Facebook Даши Остапенковой

Разгромленная квартира Facebook Даши Остапенковой

"Как оказалось, с ними жила еще одна девочка по имени Катя. Ее, естественно, я не видела. Соседи на этаж ниже сказали, что тусовки происходили почти ежедневно и никто двери не открывал. Девочки ничего не боятся, разговаривали борзо, без всякого страха. Фото не передает вони мочи в квартире...", – рассказала Даша.

Разгромленная квартира Facebook Даши Остапенковой

Разгромленная квартира Facebook Даши Остапенковой

Разгромленная квартира Facebook Даши Остапенковой

Кроме того, по словам арендодателя, девушки должны были выплатить компенсацию за испорченное имущество, но денег она так и не дождалась.

Девушка добавила, что на квартирантов написала заявление в отделение полиции.

Разгромленная квартира Facebook Даши Остапенковой

Разгромленная квартира Facebook Даши Остапенковой

Разгромленная квартира Facebook Даши Остапенковой

Разгромленная квартира Facebook Даши Остапенковой

Разгромленная квартира Facebook Даши Остапенковой

Разгромленная квартира Facebook Даши Остапенковой

Пользователи сети пришли в ужас, увидев фото разгромленной квартиры:

"К сожалению, есть такие категории мам...", "Ужас, твари", "Свиньи, в прямом и переносном смысле", "Это твари! Таким нельзя сдавать жилье", "Такая нормальная квартира и так убить, это же они так и на улице поступают. Вандалы. И, к сожалению, детей своих так воспитывают", – комментируют пользователи сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как стало известно, одна из квартирантов создала фейковую страницу в социальной сети, на главную поставила фото владелицы квартиры и начала распространять информацию о том, что во всем этом виновата арендодатель. По ее словам, девушка сдает квартиру в уже ужасном состоянии и вместе с риелтором наживается на съемщиках.

Скриншот из комментариев в Facebook

Скриншот из комментариев в Facebook

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