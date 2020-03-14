В Днепре День добровольца отметили автопробегом. Фото

В субботу, 14 марта, в Днепре отметили День добровольца - несколько десятков ветеранов, волонтеров и неравнодушных жителей города приняли участие в торжественном автопробеге.

Участники акции, почтив память погибших Героев на Аллее Славы, на машинах с флагами и патриотической музыкой проехались по проспекту Дмитрия Яворницкого, сообщает Информатор.

Участники автопробега изначально собрались возле Днепропетровской областной государственной администрации, затем прошлись к Аллее Славы. Над ними развивались флаги батальонов "Правый Сектор", "Азов", "Донбасс-1", 93 и 25 бригад.

В Днепре отметили День добровольца Информатор

Далее они выстроились перед мемориальным комплексом Героев АТО и возложили цветы. Затем, вернувшись к парковке, участники акции заняли места в машинах.

В Днепре отметили День добровольца Информатор

Автопробег стартовал организованной колонной. По ходу движения они сигналили, привлекая внимание прохожих. За порядком наблюдала полиция и "Медицинский корпус".

Машины проехались по центральному проспекту Днепра и остановились возле Исторического музея. Гимном Украины митингующие завершили автопробег.

В Днепре отметили День добровольца Информатор

День Добровольца отмечают 14 марта, так как именно в этот день в 2014 году на полигоне Новые Петровцы сформировался первый добровольческий батальоны из 500 человек. Все они были члены общественной организации "Самооборона Майдана". С тех пор День добровольца в Украине отмечают ежегодно.

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