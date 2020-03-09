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9 марта • обновлено в 17:55
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Карина Бондаренко

В Днепре чрезвычайники спасли котика с шестиметрового колодца. Милые фото

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В воскресенье, 8 марта, спасатели достали кота, который упал в шестиметровый колодец.

Сообщение в службу спасения "101" поступило от хозяйки пушистого. На место происшествия сразу выехали пожарные, сообщили на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

Так, с помощью спасательной веревки один из мужчин спустился на дно колодца и достал кота на поверхность. Четырехлапый был спасен и находится в безопасности.

Спасение кота в Днепре

Спасение кота в Днепре

Сайт ГСЧС

Спасение кота в Днепре

Спасение кота в Днепре

Сайт ГСЧС

Спасение кота в Днепре

Спасение кота в Днепре

Сайт ГСЧС

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре спасатели вытащили из пожара маленькую сову.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
спасение кот
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