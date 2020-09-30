В Днепре будут судить полицейского за взятку в четверть миллиона гривен

В Днепре начальника следственного отделения одного из отделений Днепровского отдела полиции обвиняют во взяточничестве.

Правоохранитель вымогал у гражданина 250 тысяч гривен в обмен на закрытие уголовного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Дело по факту нарушения санитарных норм и правил должны были закрыть подчиненные полицейского после получения им взятки. 21 февраля 2020 года начальника отделения, получившего полную сумму неправомерной выгоды, задержали следователи ГБР.

Обвинительный акт против полицейского-взяточника уже передан в суд. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине пойманный на горячем прокурор выбросил взятку в окно. Чиновник требовал крупную сумму денег.