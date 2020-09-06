В Днепре борются за жизнь обгоревшей при пожаре 4-летней малышки: нужна помощь

В Днепре борются за жизнь обгоревшей при пожаре 4-летней малышки. ziaruldeiasi.ro

Медики Днепропетровской областной детской клинической больницы борются за жизнь 4-летней Евгении, которая пострадала при пожаре в собственном доме 4 сентября.

Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Девочка получила глубокие ожоги более 50% площади тела, сообщила на своей странице в Facebook волонтер Александра Сова-Тимощенкова. Внимание! Фото 18+

В субботу, 5 сентября, ребенок перенес сложное хирургическое вмешательство. Малышке убрали сгоревшую кожу на спине и ягодицах, а взамен положили искусственную кожу.

В Днепре борются за жизнь 4-летней Евгении. Facebook/Александра Сова-Тимощенкова.

Facebook/Александра Сова-Тимощенкова. Девочка серьезно обгорела при пожаре.

По словам Александры, больше всего от огня пострадали мышцы на ногах. Чтобы спасти их от сдавления, врачам пришлось делать глубокие разрезы.

У девочки началась сильная интоксикация организма. Она катастрофически теряет белок, из-за чего ей нужны постоянные переливания крови и плазмы.

На данный момент семья Евгении нуждается в финансовой поддержке. Благотворительный фонд "Совушка" организовал сбор средств на ее лечение.

Cчет: получатель: БФ "БО "Совушка"

ЕДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк,

МФО 307770, АТ "А-Банк"

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (украинская гривна)

Также есть возможность перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193 (через терминал).

Карта ПриватБанка: 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкову Александру). Указать при переводе: "для Евгении".

Скриншот. Facebook/Александра Сова-Тимощенкова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре во время пожара в доме пострадала 4-летняя девочка.

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