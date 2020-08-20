В Днепре больше года разыскивают пропавшего мужчину. Фото и приметы

Алина Рашевская Жизнь города 07:46, 20.08.2020

В мае 2019 года в Днепре без вести пропал Святослав Шевченко.

В последний раз мужчину видели в мотеле "Транзит". С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает Информатор.

Был одет в джинсы, спортивную черную кофту, обут в кроссовки Adidas.

Приметы: русые волосы, зеленые глаза, невысокий, бородка.

Информатор
В Днепре больше года разыскивают пропавшего мужчину

Если Вы знаете, где может находиться пропавший Святослав Шевченко, сообщите об этом по номеру: (050) 224-30-03.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге разыскивают пропавшую без вести 19-летнюю девушку.

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Днепр Жизнь города

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