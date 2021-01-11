В Днепре больных COVID-19 детей лечат в "сарае". Появились фото

Карина Бондаренко Жизнь города 10:28, 11.01.2021 Обновлено: 10:59, 11.01.2021

Днепрянка Ольга Васильева показала жуткие фото из городской детской больницы №6, где лечат больных коронавирусом. Она сравнила больничный бокс со старым сараем.

Женщина рассказала, что ей пришлось обратиться в медучреждение из-за болезни сына. Васильева опубликовала в Facebook снимки, на которых видны условия для детей, "от которых хотелось плакать" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Старое всё: двери, окна, пол, туалетная комната, кровати с обвисшими сетками, подушкой можно убить, там родилось, жило, умерло и разложилось не одно поколение перьевых клещей, матрасы записянные, закаканные, забитые. Всё с момента постройки не менялось. И тут лечат наших деток", – написала она.

В такой палате лечат больных коронавирусом детей.
Ольга Васильева в Facebook

Васильева уточнила, что сама лежала в больницах и понимает, что их состояние оставляет желать лучшего. Но эти боксы – худшее, что видела женщина.

Двери в бокс для деток.
Ольга Васильева в Facebook

Мама мальчика уточнила, что претензий к врачам больницы у нее нет, поскольку они выполняются свою работу хорошо, в силу своих возможностей. При этом она недовольна организацией лечебного процесса.

Старый матрас.
Ольга Васильева в Facebook

"Как так, что в выходной день чуть ли не один врач? Он же и на приёмном покое, он же и на обходах. Поэтому утренний осмотр начинался после обеда. И если вашему ребенку станет хуже, то сию минуту к вам на помощь никто не примчится. Просто некому", – рассказала днепрянка.

Ванная для детей в больнице.
Ольга Васильева в Facebook

Женщина составила большой список того, что нужно взять с собой в больницу:

  1. Постельное белье

  2. Полотенца

  3. Одеяла

  4. Подушки

  5. Чашки, тарелки, ложки

  6. Чайник (возможно, нам повезло, у нас в палате был. Кстати, холодильника нет)

  7. Большая бутылка воды

  8. Влажные и сухие салфетки

  9. Еда

  10. Силы, терпение и оптимизм

Городская детская больница №6 в Днепре.
Ольга Васильева в Facebook

"Мы с собой привезли манеж, потому что в такую детскую кроватку сажать ребенка страшно. И я бы ещё взяла из дома матрас, если бы был", – отметила Васильева.

Лампа в палате.
Ольга Васильева в Facebook
Ремонт в больнице не делали много лет.
Ольга Васильева в Facebook
Окна старые, заклеены лентой.
Ольга Васильева в Facebook
На такой кровати спят родители больных детей.
Ольга Васильева в Facebook
Скриншот.
Ольга Васильева в Facebook
Скриншот.
Ольга Васильева в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Владимир Зеленский и Андрей Ермак в ноябре заболели коронавирусом. Они лечились в "Феофании". Там назвали стоимость лечения президента Украины и главы ОП.

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Днепр Жизнь города

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