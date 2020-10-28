В Днепре бездомный поджигал мусор в баках, чтобы подогреть еду

В Днепре на перекрестке улиц Бородинской и Чернышевского мужчина с зажигалкой поджигал мусор в баках.

В полицию обратилась женщина, которая стала очевидицей происшествия, передает "Днепр Оперативный".

По сообщению днепрянки, мужчина поджог мусор в двух баках. Прибыв на вызов, патрульные увидели горящие баки и обследовали территорию. На улице Чернышевского полицейские обнаружили похожего по приметам мужчину, который пытался поджечь мусор возле еще одного бака. На место возгорания прибыли сотрудники ГСЧС, которые ликвидировали пожар.

Мужчина, устроивший поджог, представился патрульным и сказал, что он бездомный. Документов у 52-летнего гражданина при себе не было. Свои действия бездомный объяснил тем, что хотел разогреть себе еду, но никакой еды при себе мужчина не имел. Поджигателя мусорных баков задержали и доставили в Шевченковский отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре мужчина избил жену и угрожал топором детям. Затем горожанин закрылся в своей квартире и начал бросать из окна одежду и банки консервации по прохожим и машинам.