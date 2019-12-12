В Днепре без воды остались десятки улиц: адреса

В связи с аварией на водопроводной сети в Днепре без воды остались более 30 улиц.

Водоснабжение отключили в четверг, 12 декабря, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды Цензор.нет

Воды нет по следующим адресам:

ул. Башкирская, 6 (средняя общеобразовательная школа № 114);

ул. Передовая, 427 (средняя общеобразовательная школа № 115);

ул. Передовая, 601 (средняя общеобразовательная школа № 116);

ул. Передовая, 800А (средняя общеобразовательная школа № 117);

ул. Широкая, 222 (КП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 11");

ул. Широкая, 175А ( "Международный гуманитарно-педагогический институт" Бейт-Хана ");

Широкая;

Ветряная;

Шлюзовая;

Кубанская;

Робкоровская;

Моховая;

Передовая;

Восточная;

Белградская;

Оптовая;

Минусинска;

Мориса Тореза;

Таежная;

Башкирский;

Верховинська;

Жгутовая;

Стародубцева;

Конноспортивная;

Шпакова;

Арктическая;

Царичанская;

Лескова;

Петриковская;

Анадырского;

Алуштинская;

Водопроводная.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра в автомобиле нашли мертвым водителя такси. Мужчину более суток искали родственники.

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