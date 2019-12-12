В Днепре без воды остались десятки улиц: адреса

В связи с аварией на водопроводной сети в Днепре без воды остались более 30 улиц.
Водоснабжение отключили в четверг, 12 декабря, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.
Отключение воды
Цензор.нет
Воды нет по следующим адресам:
ул. Башкирская, 6 (средняя общеобразовательная школа № 114);
ул. Передовая, 427 (средняя общеобразовательная школа № 115);
ул. Передовая, 601 (средняя общеобразовательная школа № 116);
ул. Передовая, 800А (средняя общеобразовательная школа № 117);
ул. Широкая, 222 (КП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 11");
ул. Широкая, 175А ( "Международный гуманитарно-педагогический институт" Бейт-Хана ");
Широкая;
Ветряная;
Шлюзовая;
Кубанская;
Робкоровская;
Моховая;
Передовая;
Восточная;
Белградская;
Оптовая;
Минусинска;
Мориса Тореза;
Таежная;
Башкирский;
Верховинська;
Жгутовая;
Стародубцева;
Конноспортивная;
Шпакова;
Арктическая;
Царичанская;
Лескова;
Петриковская;
Анадырского;
Алуштинская;
Водопроводная.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра в автомобиле нашли мертвым водителя такси. Мужчину более суток искали родственники.
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