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12 декабря • обновлено в 11:26
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Карина Бондаренко

В Днепре без воды остались десятки улиц: адреса

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В связи с аварией на водопроводной сети в Днепре без воды остались более 30 улиц.

Водоснабжение отключили в четверг, 12 декабря, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

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Отключение воды

Отключение воды

Цензор.нет

Воды нет по следующим адресам:

  • ул. Башкирская, 6 (средняя общеобразовательная школа № 114);

  • ул. Передовая, 427 (средняя общеобразовательная школа № 115);

  • ул. Передовая, 601 (средняя общеобразовательная школа № 116);

  • ул. Передовая, 800А (средняя общеобразовательная школа № 117);

  • ул. Широкая, 222 (КП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 11");

  • ул. Широкая, 175А ( "Международный гуманитарно-педагогический институт" Бейт-Хана ");

  • Широкая;

  • Ветряная;

  • Шлюзовая;

  • Кубанская;

  • Робкоровская;

  • Моховая;

  • Передовая;

  • Восточная;

  • Белградская;

  • Оптовая;

  • Минусинска;

  • Мориса Тореза;

  • Таежная;

  • Башкирский;

  • Верховинська;

  • Жгутовая;

  • Стародубцева;

  • Конноспортивная;

  • Шпакова;

  • Арктическая;

  • Царичанская;

  • Лескова;

  • Петриковская;

  • Анадырского;

  • Алуштинская;

  • Водопроводная.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра в автомобиле нашли мертвым водителя такси. Мужчину более суток искали родственники.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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