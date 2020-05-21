В Днепре без вести пропала молодая девушка. Фото

Алина Рашевская Жизнь города 10:24, 21.05.2020

В Днепре полиция объявила в розыск 21-летнюю Ирину Савицкую.

16 мая девушка пошла на овощебазу, но домой так и не вернулась. С тех пор она не выходила на связь с родными, сообщает Информатор.

Горожанка проживает в Шевченковском районе на улице 152-й дивизии. Также известно, что она страдает психическим расстройством.

В Днепре без вести пропала молодая девушка
Информатор

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Ирины, полиция просит сообщить на линию "102" или по номеру: (097) 240-07-97.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают мужчину с потерей памяти. Он пропал в районе поселка Божедаровка 15 мая.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Вы строите страну в смартфоне, а мы ремонтируем мосты

Подкрепление на месте, ВСУ готовы! Штаб ООС пригрозил оккупантам на Донбассе

Зеленский о кадровых вопросах: ни одного кума не назначу!

"Платежки стали меньше!" Зеленский поспорил с журналисткой о "конце эпохи бедности"

"Пустое дело!" Зеленский прокомментировал скандал с "пленками Ермака"