В Днепре без вести пропала молодая девушка. Фото

В Днепре полиция объявила в розыск 21-летнюю Ирину Савицкую.

16 мая девушка пошла на овощебазу, но домой так и не вернулась. С тех пор она не выходила на связь с родными, сообщает Информатор.

Горожанка проживает в Шевченковском районе на улице 152-й дивизии. Также известно, что она страдает психическим расстройством.

В Днепре без вести пропала молодая девушка Информатор

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Ирины, полиция просит сообщить на линию "102" или по номеру: (097) 240-07-97.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают мужчину с потерей памяти. Он пропал в районе поселка Божедаровка 15 мая.

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