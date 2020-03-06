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6 марта • обновлено в 17:50
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Карина Бондаренко

В Днепре без света останется два района: адреса

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В понедельник, 9 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

  • ул. Енисейская, 1;

  • ул. Вяземская, 1 — 39;

  • ул. Вологодская, 1 — 10а;

  • ул. Калиновая, 28 — 62;

  • ул. Оболонская, 2 — 47;

  • ул. Решетиловская, 5 — 18, 33;

  • ул. Лисичанская, 1 — 32;

  • ул. Софьи Ковалевской, 17 — 72;

  • ул. Серебряная, 1 — 32;

  • ул. Хабаровская, 24 — 52;

  • ул Богдана Хмельницкого, 27;

  • просп. Петра Калнышевского, 45, 47, 47а.

Самарский район:

  • ул. 20-летия Победы, 49, 49а, 49б, 49в, 51, 55, 55к, 55д;

  • ул. Агнии Барто, 12;

  • ул. Желтоводская, 1 — 27, 2 — 26;

  • ул. Наставников, 1 — 33, 2 — 36;

  • ул. Подснежников, 1;

  • ул. Томская, 1, 2 — 60, 5, 7, 9 — 57а, 61;

  • пер. Томский, 1 — 19, 2 — 6.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Апостолово Днепропетровской области у целой семьи с симптомами ОРВИ заподозрили коронавирус после возвращения отца из Италии, где бушует заболевание.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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