В Днепре без света останется два района: адреса

В понедельник, 9 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света www.6264.com.ua

Света не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Енисейская, 1;

ул. Вяземская, 1 — 39;

ул. Вологодская, 1 — 10а;

ул. Калиновая, 28 — 62;

ул. Оболонская, 2 — 47;

ул. Решетиловская, 5 — 18, 33;

ул. Лисичанская, 1 — 32;

ул. Софьи Ковалевской, 17 — 72;

ул. Серебряная, 1 — 32;

ул. Хабаровская, 24 — 52;

ул Богдана Хмельницкого, 27;

просп. Петра Калнышевского, 45, 47, 47а.

Самарский район:

ул. 20-летия Победы, 49, 49а, 49б, 49в, 51, 55, 55к, 55д;

ул. Агнии Барто, 12;

ул. Желтоводская, 1 — 27, 2 — 26;

ул. Наставников, 1 — 33, 2 — 36;

ул. Подснежников, 1;

ул. Томская, 1, 2 — 60, 5, 7, 9 — 57а, 61;

пер. Томский, 1 — 19, 2 — 6.

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