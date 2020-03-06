В Днепре без света останется два района: адреса

В понедельник, 9 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
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Света не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Енисейская, 1;
ул. Вяземская, 1 — 39;
ул. Вологодская, 1 — 10а;
ул. Калиновая, 28 — 62;
ул. Оболонская, 2 — 47;
ул. Решетиловская, 5 — 18, 33;
ул. Лисичанская, 1 — 32;
ул. Софьи Ковалевской, 17 — 72;
ул. Серебряная, 1 — 32;
ул. Хабаровская, 24 — 52;
ул Богдана Хмельницкого, 27;
просп. Петра Калнышевского, 45, 47, 47а.
Самарский район:
ул. 20-летия Победы, 49, 49а, 49б, 49в, 51, 55, 55к, 55д;
ул. Агнии Барто, 12;
ул. Желтоводская, 1 — 27, 2 — 26;
ул. Наставников, 1 — 33, 2 — 36;
ул. Подснежников, 1;
ул. Томская, 1, 2 — 60, 5, 7, 9 — 57а, 61;
пер. Томский, 1 — 19, 2 — 6.
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