В Днепре байкеры бесплатно раздавали прохожим маски и продукты. Фото

В воскресенье, 5 апреля, в Днепре один из байкерских клубов организовал благотворительную акцию.

Участники акции раздавали маски и перчатки прохожим, а также адресную помощь людям с инвалидностью в виде горячих продуктов питания, сообщает "Информатор".

Все продукты первой необходимости приобрели за средства участников клуба. "Мы решили помочь, чем можем. Мы хотим показать людям, что они не забыты", – сказал один из участников акции.

В стандартный набор горячих продуктов питания для людей, находящихся в группе риска, входило первое блюдо, второе, а также мясо.

Байкеры бесплатно раздавали прохожим маски и продукты Информатор

Байкеры бесплатно раздавали прохожим маски и продукты Информатор

Байкеры бесплатно раздавали прохожим маски и продукты Информатор

Организаторы акции обещают, что акция станет еженедельной и будет проходить каждое воскресенье. В следующий раз они планируют организовать пункты, чтобы упорядочить выдачу необходимого.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге оштрафовали "организаторов" огромной очереди для выдачи спецпропусков. За нарушение карантина при выдаче пропусков оштрафовали должностное лицо одного из промышленных предприятий.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!