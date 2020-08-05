В Днепре автохам разъезжал по детской площадке: малыши чуть не попали под колеса. Видео

Во вторник, 4 августа, в Днепре на Донецком шоссе, 146 автомобилист разъезжал по территории детской площадки.

Вечером на игровой площадке в спальном районе проводили детский праздник. Именно в этот момент автохам начал выезжать со своей "стоянки", сообщили в Facebook-группе "Калиновский (Клочко).Днепр".

Дети разных возрастов вместе с родителями собрались на мероприятии. Юных горожан развлекали аниматоры, когда водитель сел за руль своего авто и приказал всем расступиться, так как ему необходимо выехать. Мамы старались держать малышей возле себя, однако некоторые дети продолжали бегать по площадке и рисковали попасть под колеса легковушки.

"Я ему говорила, что дети здесь гуляют и играют, (это место специально для это и отведено) может и мяч случайно попасть и т.д. на что он ответил, что родители будут отвечать", - написала возмущенная горожанка.

Напомним, что парковать машины в спальных районах города, в частности на газонах и детских площадках, запрещено.

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