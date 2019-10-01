В Днепре автобусы №146 изменят схему движения: новый маршрут

В Днепре на маршрут №146 в ближайшее время выпустят 10 б/у автобусов из Европы первого класса марки Volvo.

В связи с размерами машин планируются небольшие рейсовые изменения. Об этом сообщил заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков на своей странице в Facebook.

В Днепре изменят маршрут №146 autoline.info

"Вероятнее всего, будут внесены изменения в схему маршрута. Он не будет делать поворот на улицу Гончара с горного университета, а поворачивать непосредственно на проспект Гагарина. Сейчас рассматриваем, насколько это возможно", – отметил Васючков.

По его словам, часть автобусов выйдут на маршрут уже к концу текущей недели. Таким образом удастся ликвидировать около 80 спринтеров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутка переехала пешехода. Водитель маршрутного такси сдавал назад и не заметил идущего позади пешехода. Женщину пришлось доставать буквально из-под колес.

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