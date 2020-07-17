В Днепре 7-летний ребенок сбежал от пьяной матери: привлекали полицию

Алина Рашевская Жизнь города 14:38, 17.07.2020

В Днепре 7-летняя девочка сбежала из дома из-за матери, которая увлеклась спиртным и забыла о ребенке.

В течение трех дней малышка проживала вместе с соседкой. О невыполнении горожанкой родительских обязанностей женщина оповестила правоохранителей, сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре 7-летний ребенок сбежал от пьяной матери
Пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области

Как выяснилось, все это время горе-мать даже не подозревала, где находится ее дочь. Сама же девочка сообщила патрульным, что возвращаться домой не хочет, и попросила отвезти ее к бабушке в другой регион.

В ситуации разбирались сотрудники ювенальной превенции. Мать ребенка ждет административная ответственность.

В Днепре 7-летний ребенок сбежал от пьяной матери
Пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине на железнодорожном мосту погиб подросток.

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Днепр Жизнь города

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