В Днепре 5 районов останутся без света: названы адреса

В Днепре 13 сентября в пяти районах отключат электричество.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 13 сентября zachem.com.ua

Новости Украинцам намекнули на новое повышение тарифов и назвали условия

Адреса, где не будет света:

Шевченковский район:

ул. Василия Кука, 40 — 56а, 41 — 73;

пер. Семена Скляренко;

пер. Привлекательный;

ул. Антина Синявского, 173 — 234д;

ул. Гомоненко, 71 — 103, 86 — 108;

уд. Маковского, 6, 8, 83 — 93;

пер. Юбилейный, 1 — 9, 2 — 8;

пер. Яворницкого, 1 — 9, 2 — 10;

ул. Игоря Сикорского, 18а — 34, 21 — 49;

ул. Троицкая, 61, 63, 70, 72, 74;

ул. Короленко, 32 — 43, 48, 46, 48, 50, 69-85, 87, 89;

ул. Барвинковская, 1, 3, 19, 20 — 26, 28 — 50, 34, 36;

ул. Симона Петлюры, 41 — 53, 48 — 58;

ул. Сергея Подолинского, 7 — 29, 12 — 22, 22а, 22б;

ул. Сергея Лозо, 17.

Индустриальный район:

ул. Енисейская, 1;

ул. Вяземская, 1 — 39;

ул. Вологодская, 1 — 10а;

ул. Калиновая, 28 — 62;

ул. Обоянская, 2, 4 — 47;

ул. Решетиловская, 5, 18, 33;

ул. Лисичанская, 1 — 32;

ул. Софьи Ковалевской, 17 — 72;

ул. Серебряная, 1 — 32;

ул. Хабаровская, 24 — 52.

Соборный район:

ул. Радостная, 66 — 118, 69 — 113;

ул. Новогодняя, 52 — 80, 57 — 69, 77;

ул. Холмогорская, 6 — 14, 7а, 9, 11, 11а;

ул. Ереванская, 2 — 30, 3 — 49;

ул. Евпаторийская, 2 — 30, 3 — 49.

Новокодакский район:

пер. Казахский, 3 — 47;

ул. Доблестная, 218, 232/1.

Чечеловский район:

ул. Водопьянова, 2 — 74, 3 — 73;

ул. Трофима Романченко, 1 — 23, 2 — 18;

ул. Керченская, 1 — 19, 2 — 26;

ул. Баллистическая, 2 — 22;

ул. Шляховская, 1 — 31, 2 — 34;

ул. Содружества, 1 — 23, 2 — 28;

ул. Амбулаторная, 1, 2.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре хотят повысить тарифы на воду. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления относительно установления новых тарифов на воду в Днепре. Согласно проекту документа, изменения тарифов стоит ожидать потребителям "Днепрводоканала" и ряда других предприятий.

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