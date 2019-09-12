В Днепре 5 районов останутся без света: названы адреса

В Днепре 13 сентября в пяти районах отключат электричество.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 13 сентября
zachem.com.ua
Адреса, где не будет света:
Шевченковский район:
ул. Василия Кука, 40 — 56а, 41 — 73;
пер. Семена Скляренко;
пер. Привлекательный;
ул. Антина Синявского, 173 — 234д;
ул. Гомоненко, 71 — 103, 86 — 108;
уд. Маковского, 6, 8, 83 — 93;
пер. Юбилейный, 1 — 9, 2 — 8;
пер. Яворницкого, 1 — 9, 2 — 10;
ул. Игоря Сикорского, 18а — 34, 21 — 49;
ул. Троицкая, 61, 63, 70, 72, 74;
ул. Короленко, 32 — 43, 48, 46, 48, 50, 69-85, 87, 89;
ул. Барвинковская, 1, 3, 19, 20 — 26, 28 — 50, 34, 36;
ул. Симона Петлюры, 41 — 53, 48 — 58;
ул. Сергея Подолинского, 7 — 29, 12 — 22, 22а, 22б;
ул. Сергея Лозо, 17.
Индустриальный район:
ул. Енисейская, 1;
ул. Вяземская, 1 — 39;
ул. Вологодская, 1 — 10а;
ул. Калиновая, 28 — 62;
ул. Обоянская, 2, 4 — 47;
ул. Решетиловская, 5, 18, 33;
ул. Лисичанская, 1 — 32;
ул. Софьи Ковалевской, 17 — 72;
ул. Серебряная, 1 — 32;
ул. Хабаровская, 24 — 52.
Соборный район:
ул. Радостная, 66 — 118, 69 — 113;
ул. Новогодняя, 52 — 80, 57 — 69, 77;
ул. Холмогорская, 6 — 14, 7а, 9, 11, 11а;
ул. Ереванская, 2 — 30, 3 — 49;
ул. Евпаторийская, 2 — 30, 3 — 49.
Новокодакский район:
пер. Казахский, 3 — 47;
ул. Доблестная, 218, 232/1.
Чечеловский район:
ул. Водопьянова, 2 — 74, 3 — 73;
ул. Трофима Романченко, 1 — 23, 2 — 18;
ул. Керченская, 1 — 19, 2 — 26;
ул. Баллистическая, 2 — 22;
ул. Шляховская, 1 — 31, 2 — 34;
ул. Содружества, 1 — 23, 2 — 28;
ул. Амбулаторная, 1, 2.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре хотят повысить тарифы на воду. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления относительно установления новых тарифов на воду в Днепре. Согласно проекту документа, изменения тарифов стоит ожидать потребителям "Днепрводоканала" и ряда других предприятий.
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