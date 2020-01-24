В Днепре 23 января неравнодушные граждане вместе с патрульными спасали 5-летнего мальчика, который был оставлен на произвол судьбы собственной матерью.

Ребенка бросили одного в доме без окон и отопления. Испуганный малыш на ночь глядя отправился искать помощи, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

В полицию Днепра позвонил неравнодушный горожанин и сообщил о мальчике, которого он обнаружил в 4 часа ночи на улице Библиотечной, сидящим под забором.

В Днепре 5-летний ребенок-маугли бегством спасался от нерадивой матери delfi.lv

На месте происшествия патрульные увидели 5-летнего мальчика в грязной одежде. Тот сообщил, что родители ушли из дома, а он направился к бабушке, которую не нашел. Патрульные взяли ребенка в служебный автомобиль и увезли домой.

Оказалось, что мальчик проживает в доме без окон, без отопления, в ужасных антисанитарных условиях. Мать ребенка в это время спокойно спала. Об этом факте полицейские сообщили в ювенальную превенцию Новокодакского района.

В Днепре 5-летний ребенок-маугли бегством спасался от нерадивой матери Патрульная полиция в Днепропетровской области

В Днепре 5-летний ребенок-маугли бегством спасался от нерадивой матери Патрульная полиция в Днепропетровской области

Около полудня к патрульным вновь обратились неравнодушные соседи дома и попросили их позаботиться об обнаруженном ночью мальчике, поскольку его мать ведет асоциальный образ жизни - пьянствует и не работает.

Полицейские по указанию ювенальной превенции доставили женщину с ребенком в участок. Туда же приехали и сотрудники социальных служб. Они будут решать дальнейшую судьбу мальчика.

В Днепре 5-летний ребенок-маугли бегством спасался от нерадивой матери Патрульная полиция в Днепропетровской области

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