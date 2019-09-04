В Днепре 4 района останутся без света: названы адреса

В Днепре 4 сентября в четырех районах отключат электроснабжение.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 4 сентября MRPL.City

В частности, электроснабжение будет отсутствовать по адресам:

АНД

ул. Ивана Пулюя, 1 — 33, 2 — 36;

ул. Тихая, 1 — 29, 2 — 26;

ул. Генерала Кравченко, 1 — 29, 2 — 34;

пер. Динника, 1 — 9, 2 — 4, 47 — 82;

ул. Глуховская, 2 — 40, 1 — 31;

пер. Дорожный, 10;

пер. Кожемяки, 6 — 12, 44 — 78;

ул. Симеизская, 2 — 39а;

ул. Каневская, 2 — 60;

ул. Куликовская, 1 — 21, 2 — 26;

ул. Юридическая, 18 — 26.

Соборный район

ул. Василия Жуковского, 8;

ул. Чернышевского, 27, 35;

ул. Гусенко, 13, 13а, 23, 28, 30.

Чечеловский район

ул. Зеленогорская, 45 — 71, 38 — 94;

ул. Банковская, 1 — 21;

ул. Путивцева, 1 — 32;

ул. Кипучая, 21 — 45;

пер. Скаутский, 1 — 8;

туп. Абрикосовый, 1 — 10;

ул. Зеркальная, 66 — 94;

ул. Январская, 2 — 67;

пер. Новоянварский, 2а;

ул. Новоянварская, 2а — 56;

ул. Зеленогорская, 32 — 43;

ул. Банковская, 14, 16а, 24, 25;

ул. Партизанская, 21 — 61, 30 — 70.

Новокодакский район

ул. Ингульская, 242 — 268б;

ул. Петрозаводская, 414 — 515;

пер. Смелый, 2 — 23;

ул. Черниговская, 299 — 375;

ул. Житомирская, 205а, 205б, 205в, 205д;

пер. Черниговский, 8а, 32;

ул. Трансформаторная, 26 — 124;

пер. Трансформаторный, 1 — 7;

ул. Рылеева, 31 — 107.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре хотят повысить тарифы на воду. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления относительно установления новых тарифов на воду в Днепре. Изменения тарифов стоит ожидать потребителям "Днепрводоканала" и ряда других предприятий.

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