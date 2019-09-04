В Днепре 4 района останутся без света: названы адреса

В Днепре 4 сентября в четырех районах отключат электроснабжение.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 4 сентября
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В частности, электроснабжение будет отсутствовать по адресам:
АНД
ул. Ивана Пулюя, 1 — 33, 2 — 36;
ул. Тихая, 1 — 29, 2 — 26;
ул. Генерала Кравченко, 1 — 29, 2 — 34;
пер. Динника, 1 — 9, 2 — 4, 47 — 82;
ул. Глуховская, 2 — 40, 1 — 31;
пер. Дорожный, 10;
пер. Кожемяки, 6 — 12, 44 — 78;
ул. Симеизская, 2 — 39а;
ул. Каневская, 2 — 60;
ул. Куликовская, 1 — 21, 2 — 26;
ул. Юридическая, 18 — 26.
Соборный район
ул. Василия Жуковского, 8;
ул. Чернышевского, 27, 35;
ул. Гусенко, 13, 13а, 23, 28, 30.
Чечеловский район
ул. Зеленогорская, 45 — 71, 38 — 94;
ул. Банковская, 1 — 21;
ул. Путивцева, 1 — 32;
ул. Кипучая, 21 — 45;
пер. Скаутский, 1 — 8;
туп. Абрикосовый, 1 — 10;
ул. Зеркальная, 66 — 94;
ул. Январская, 2 — 67;
пер. Новоянварский, 2а;
ул. Новоянварская, 2а — 56;
ул. Зеленогорская, 32 — 43;
ул. Банковская, 14, 16а, 24, 25;
ул. Партизанская, 21 — 61, 30 — 70.
Новокодакский район
ул. Ингульская, 242 — 268б;
ул. Петрозаводская, 414 — 515;
пер. Смелый, 2 — 23;
ул. Черниговская, 299 — 375;
ул. Житомирская, 205а, 205б, 205в, 205д;
пер. Черниговский, 8а, 32;
ул. Трансформаторная, 26 — 124;
пер. Трансформаторный, 1 — 7;
ул. Рылеева, 31 — 107.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре хотят повысить тарифы на воду. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления относительно установления новых тарифов на воду в Днепре. Изменения тарифов стоит ожидать потребителям "Днепрводоканала" и ряда других предприятий.
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