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Сгорело 90% тела: в Днепре произошла трагедия с 2-летним мальчиком

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На выходных, 27 июля, в больнице Днепра скончался маленький мальчик, который пострадал от взрыва со своим дедушкой.

2-летний ребенок умер из-за ожогов 90% тела. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре умер маленький мальчик

В Днепре умер маленький мальчик

Википедия

Несчастный случай произошел 20 июля в населенном пункте Котовка Днепропетровской области. Местный житель решил нагреть битум и добавил в огонь бензина, в результате чего произошел взрыв.

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Во время этого неподалеку гуляли 59-летний дедушка со своим внуком. Мужчина получил ожоги 50% тела.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на железнодорожном вокзале в Днепре неадекватный мужчина сел на рельсы перед движущимся поездом.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр смерть взрыв
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Ш. Олег
Ш. Олег
Печально. С ожогами 90% площади поверхности тела выжить невозможно. С 50%, как у дедушки, практически, тоже. :(
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