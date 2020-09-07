В Днепр военными вертолетами эвакуировали двух тяжелораненых бойцов. 112.ua

Ночью 6 сентября в Днепр из зоны боевых действий вертолетами эвакуировали двух тяжелораненых бойцов.

Военнослужащие получили минно-взрывные травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Одного защитника направили в областную больницу имени Мечникова. Второй солдат был доставлен в ожоговое отделение городской больницы №2.

"Пострадали и глаза, но зрение сберегли, офтальмологи порадовали. Защитники в сознании, один помнил номер телефона мамы и пообщался с ней с телефона врача. Медикаментами и всем необходимым наши защитники обеспечены", – поделилась Губа.

Скриншот. Facebook/Татьяна Губа

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский защитник Тарас Кубийович.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал