В Днепр вертолетом доставили еще одного тяжело раненого бойца

Карина Бондаренко Жизнь города 09:25, 7.05.2020

В среду, 6 мая, в Днепр военным вертолетом из зоны ООС эвакуировали бойца ВСУ с проникающим ранением глаза и осколочным ранением бедра.

Защитника обследовали в областной больнице имени Мечникова и прооперировали в областной офтальмологической больнице. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

В Днепр вертолетом доставили еще одного раненого бойца
korrespondent.net

"Медицинское сопровождение при аероевакуации совершил анестезиолог нашего военного госпиталя. Спасибо главному хирургу ООС Андрею Засуха за четкую, оперативную организацию эвакуации", – отметила советник.

Она также поблагодарила всех, кто эвакуировал и предоставлял медицинскую помощь на всех этапах.

Как писал OBOZREVATEL ранее, вечером 5 мая в Днепр военным вертолетом эвакуировали бойца ВСУ с тяжелым ранением обоих кистей рук.

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Днепр Жизнь города

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