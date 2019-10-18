В Днепр вернулось тепло: появился прогноз на выходные

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Днепре и области на ближайшие выходные.

В частности, в субботу ожидается ясная погода и до 21 градусов тепла, сообщает Украинский гидрометцентр.

В Днепре обещают теплые выходные acc.cv.ua

Без осадков, ветер – южный, 3-8 м/с. Температура ночью может опуститься до 6 градусов тепла.

В воскресенье, 20 октября, без осадков, ночью 6...8 градусов, днем 19...21 градус тепла. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Также сообщается, что с утра можно будет ожидать небольшой туман.

На выходных обещают ясную погоду без осадков Украинский гидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине на выходных, 19 и 20 октября, будет сухая солнечная и теплая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах +6...+12 градусов, а днем – поднимется до +17...+24.

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