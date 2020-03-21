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21 марта • обновлено в 09:37
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В Днепр срочно прибыл борт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

3.3т
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В пятницу, 20 марта, в аэропорт Днепра военным вертолетом эвакуировали двух раненых бойцов ВСУ.

Один из защитников получил тяжелое осколочное ранение лицевого черепа, другой – госпитализирован с бытовой травмой в военный госпиталь. Об этом сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Одно солнышко с осколочным ранением лицевого черепа, есть ли ранение глаза скажут специалисты областной офтальмологической больницы. В сознании, дышит самостоятельно. Направлен в больницу Мечникова", – написала она.

Губа поблагодарила военных медиков и всех, кто помог с лечением раненых. Советник показала фото с ночной эвакуации.

В Днепр прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ

В Днепр прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ

facebook.com/tpguba

Как писал OBOZREVATEL ранее, в пятницу, 20 марта, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе четверо военнослужащих получили ранения. Вооруженные формирования РФ в течение суток девять раз нарушили режим прекращения огня.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Татьяна Губа
Место
Украина Днепр
Тег
эвакуация
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
тяжелораненый с бытовой травмой? безо всякого сомнения это герой Украины, достойный прижизненного памятника на родине героя!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Слава защитникам Донбасса! Ни один украинский каратель не должен уйти с Донбасса своими ногами!
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Wick John
Wick John
Пусть те кто отправил их убивать и лечат за свой счет
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Днепр Жизнь города

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