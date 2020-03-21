В Днепр срочно прибыл борт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

В пятницу, 20 марта, в аэропорт Днепра военным вертолетом эвакуировали двух раненых бойцов ВСУ.

Один из защитников получил тяжелое осколочное ранение лицевого черепа, другой – госпитализирован с бытовой травмой в военный госпиталь. Об этом сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Одно солнышко с осколочным ранением лицевого черепа, есть ли ранение глаза скажут специалисты областной офтальмологической больницы. В сознании, дышит самостоятельно. Направлен в больницу Мечникова", – написала она.

Губа поблагодарила военных медиков и всех, кто помог с лечением раненых. Советник показала фото с ночной эвакуации.

В Днепр прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ facebook.com/tpguba

Как писал OBOZREVATEL ранее, в пятницу, 20 марта, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе четверо военнослужащих получили ранения. Вооруженные формирования РФ в течение суток девять раз нарушили режим прекращения огня.

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