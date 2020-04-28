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28 апреля • обновлено в 14:04
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Карина Бондаренко
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В Днепр срочно эвакуировали раненых бойцов из зоны ООС

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В ночь на 28 апреля в Днепр из зоны ООС военным вертолетом эвакуировали троих раненых бойцов и одного больного.

Защитники получили ранения в период с 24 по 26 апреля. Они находятся в сознании в стабильном состоянии, сообщила советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

В Днепр срочно эвакуировали раненых бойцов из зоны ООС

В Днепр срочно эвакуировали раненых бойцов из зоны ООС

Днепр Час

"Одного из аэропорта сразу завезли на консультацию в областную офтальмологическую больницу. Все направлены в военный госпиталь. Медицинское сопровождение в полете обеспечил анестезиолог нашего госпиталя. Спасибо всем, кто оказывает медицинскую помощь нашим защитникам и обеспечивает эвакуации", – написала Губа.

Особую благодарность советник выразила вертолетчикам за эвакуацию в сложных погодных условиях.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на Сичеславской Набережной "Волга" на высокой скорости залетела под прицеп грузовика.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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