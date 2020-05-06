Вечером 5 мая в Днепр военным вертолетом эвакуировали бойца ВСУ с тяжелым ранением обоих кистей рук.

Военнослужащего направили в межрегиональный центр хирургии кисти в городской больнице №16. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Она отметила, что раненого сразу забрали в операционную.

В Днепр срочно эвакуировали бойца ВСУ с тяжелым ранением Днепр Час

"Дай Бог крепкого здоровья и сил нашим защитникам и всем патриотам. Большое спасибо, вертолетчики, за полет в сложных погодных условиях, за супер профессионализм, большое спасибо всем, кто оказывал медицинскую помощь", – написала Губа.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль у здания "Ворошиловского РОВД", где базируется группировка под названием "народная полиция".