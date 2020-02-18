В Днепр приехал "Ревизор": первой жертвой стала столовая горсовета

Во вторник, 18 февраля, в Днепр приехала съемочная группа программы "Ревизор".

Столовая Днепровского горсовета стала первой "жертвой". Об этом сообщает местное издание "Днепр Час" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, ведущая Юлия Панкова взяла на пробу обед, пригласила к себе повара, взвесила блюда, а также проверила стол на наличие микробов.

"Ревизор" в столовой горсовета Днепра Днепр Час

"Ревизор" в столовой горсовета Днепра Днепр Час

Кроме столовой Днепровского горсовета, "Ревизор" планирует проверить еще 3-4 заведения в городе.

"Ревизор" в столовой горсовета Днепра Днепр Час

"Ревизор" в столовой горсовета Днепра Днепр Час

Ранее OBOZREVATEL писал, что известная украинская ведущая телешоу "Ревизор" Юлия Панкова сыграла свадьбу.

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