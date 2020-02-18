Главная Новости
18 февраля • обновлено в 16:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко

В Днепр приехал "Ревизор": первой жертвой стала столовая горсовета

509
Читать материал на украинском

Во вторник, 18 февраля, в Днепр приехала съемочная группа программы "Ревизор".

Столовая Днепровского горсовета стала первой "жертвой". Об этом сообщает местное издание "Днепр Час" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, ведущая Юлия Панкова взяла на пробу обед, пригласила к себе повара, взвесила блюда, а также проверила стол на наличие микробов.

Новости
В Днепре напали на чиновника горсовета: подробности
"Ревизор" в столовой горсовета Днепра

"Ревизор" в столовой горсовета Днепра

Днепр Час

"Ревизор" в столовой горсовета Днепра

"Ревизор" в столовой горсовета Днепра

Днепр Час

Кроме столовой Днепровского горсовета, "Ревизор" планирует проверить еще 3-4 заведения в городе.

"Ревизор" в столовой горсовета Днепра

"Ревизор" в столовой горсовета Днепра

Днепр Час

"Ревизор" в столовой горсовета Днепра

"Ревизор" в столовой горсовета Днепра

Днепр Час

Ранее OBOZREVATEL писал, что известная украинская ведущая телешоу "Ревизор" Юлия Панкова сыграла свадьбу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги