В Днепр прибыли раненые в зоне ООС воины: врачи рассказали о лечении

В Днепр 26 сентября прибыли два военных вертолета с ранеными в зоне ООС бойцами.

Эвакуация защитников проходила в сложных ночных условиях в сопровождении военных медиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы ДнепрОГА Татьяна Губа.

Военнослужащего с минно-взрывной травмой госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова. Боец уже перенес сложную операцию по удалению поверхностных осколков из глаза. Офтальмологам удалось сохранить его зрение.

"Областные офтальмологи порадовали – удалили поверхностные осколки, проникающего ранения глаз нету. Зрение сохранено", – написала Губа.

Защитника, который получил ожоги 11% поверхности тела, доставили в ожоговое отделение городской больницы №2. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

"Защитник в сознании, резерв медикаментов и ксенокожи в ожоговом отделении 2-й городской больницы мы обеспечили. Все будет хорошо. Обстоятельства пожара не уточняем. Гидрогелевые повязки, которые используют военные медики, обеспечивают пострадавшему максимальный комфорт во время эвакуации", – уточнила она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в воскресенье, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, трижды нарушив режим прекращения огня.