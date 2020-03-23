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23 марта • обновлено в 16:40
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Карина Бондаренко

В Днепр эвакуируют десятки украинцев с подозрением на коронавирус

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В понедельник, 23 марта, в Киев из Прибалтики эвакуируют граждан Украины с подозрением на коронавирус. Автобусами их должны централизовано доставить в Днепр.

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По прибытии в Днепр им проведут медицинское обследование. В зависимости от результатов пациентов госпитализируют или отправят в самоизоляцию, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Эвакуация украинцев из Прибалтика

Эвакуация украинцев из Прибалтика

DW

Данных о самочувствии прибывающих людей пока нет. Водители и сопровождающие сотрудники полиции обеспечены необходимыми средствами защиты. Доставку людей производят за счет областного бюджета.

Как писал OBOZREVATEL ранее, за прошедшие выходные в Днепре с признаками острых респираторных инфекций и гриппа обратилось 843 человека. По состоянию на воскресенье, 22 марта, коронавирус подозревали у 19 человек.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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