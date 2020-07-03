В Днепр эвакуировали бойца ВСУ с тяжелым пулевым ранением

Ночью 3 июля в Днепр эвакуировали бойца Вооруженных сил Украины с тяжелым пулевым ранением руки.

Как сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, военные медики провели этапную медицинскую помощь, прооперировали в мобильном госпитале и передали бойца своим гражданским коллегам в областную больницу Мечникова.

"Эвакобригада военных медиков из района ООС, совместно с вертолетчиками, обеспечила эвакуацию Защитника на ИВЛ в сложных ночных условиях, в аэропорту встретила наша бригада медицины катастроф", – написала Губа на своей странице в Facebook.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Донбассе под вражескими обстрелами в Зайцево погибла мирная жительница. Отмечается, что враг применил запрещенное оружие.