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В Днепр эвакуировали бойца ВСУ с тяжелым пулевым ранением

София Ковнир
Жизнь города
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В Днепр эвакуировали бойца ВСУ с тяжелым пулевым ранением

В Днепр эвакуировали бойца ВСУ с тяжелым пулевым ранением. Facebook Татьяны Губы

Ночью 3 июля в Днепр эвакуировали бойца Вооруженных сил Украины с тяжелым пулевым ранением руки.

Как сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, военные медики провели этапную медицинскую помощь, прооперировали в мобильном госпитале и передали бойца своим гражданским коллегам в областную больницу Мечникова.

"Эвакобригада военных медиков из района ООС, совместно с вертолетчиками, обеспечила эвакуацию Защитника на ИВЛ в сложных ночных условиях, в аэропорту встретила наша бригада медицины катастроф", – написала Губа на своей странице в Facebook.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Донбассе под вражескими обстрелами в Зайцево погибла мирная жительница. Отмечается, что враг применил запрещенное оружие.

УкраинаДнепрВооруженные силы УкраиныАТОООСэвакуация
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