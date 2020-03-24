В Днепр доставили тысячи экспресс-тестов на коронавирус. Фото

В понедельник, 23 марта, на Днепропетровщину самолетом доставили пять тысяч экспресс-тестов для выявления заражения коронавирусом COVID-19.

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Всего в Украину доставили 250 000 тестов, а также маски, аппараты искусственной вентиляции легких и дезинфекторы из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

В Днепр доставили тесты на коронавирус Днепропетровский областной совет

"Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусной болезни. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста. Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", – отметили в Офисе президента.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине врачи скорой помощи ездят на вызовы с подозрением на коронавирус по одному, чтобы экономить защитные костюмы, самостоятельно шьют марлевые повязки и молятся.

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