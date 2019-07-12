В Днепр авиацией доставили трех раненых бойцов

В Днепр из Мариуполя авиацией доставили трех раненых бойцов.

Как отметили, эвакуировали двух бойцов с акубаротравмами и одного с травмой головы, сообщила в Facebook Татьяна Губа, экс-советник председателя Днепропетровской ОГА.

"Позвонила знакомая с просьбой разобраться, как перевезти из Мариуполя в больницу Мечникова гражданского жителя с травмой головы. 33-летний Саша был прооперирован и проходил лечение в областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе, но требовалась следующая операция", – написала Губа.

Доставили авиацией бойцов Зеркало недели

Чиновница отметила, что обратилась к начмеду ООС, главному хирургу ООС и завреанимацией 61-го мобильного госпиталя с просьбой оценить состояние транспортабельности Александра и решить, какая эвакуация ему показана.

Так, состоялся консилиум с участием военных и гражданских врачей. Затем было принято решение эвакуировать бойца и еще двух раненых военным вертолетом в Днепр.

"Эвакуация прошла. Приняли трое наших защитников (двое из акубаротравмами, один больной) и гражданского Александра на ИВЛ (перед вылетом ввели в медикаментозный сон, подключили аппарат ИВЛ, к вертолету везла бригада медицины катастроф Донецкой области, руководитель Игорь Кияшко)", – сообщила Губа.

Она добавила, что гражданский парень направлен в больницу имени Мечникова, а два бойца - в госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре спасают волонтера из зоны ООС.

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