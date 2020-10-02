В четырех районах Днепра отключат свет: найди свой адрес

В субботу, 3 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Чечеловский район:

ул. Романа Шухевича, 22,24;

ул. Щепкина, 8,10-12, 17;

пр. Нигояна, 7.

Новокодакский район:

ул. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228;

ул. Веснина, 1,4-12;

пер. Неманский, 1-13; 2-24;

пер. Тюменский, 1-31, 2-38;

ул. Коллективная, 1,2-12;

ул. Веснина, 1-109, 4-98;

пер. Зенитный, 1-15, 2-12;

ул. Кондратюка, 252,256а;

ул. Можайского, 1-21, 2-26,34,36;

пер. Курсовой, 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2;

ул. Коллективная, 3-35, 14-42;

ул. Ватутина, 49-53, 58 / 2,60,62,64;

ул. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244;

ул. Щепкина, 3-15, 6;

пр. Нигояна, 18,20, 22-26;

пер. Чумацкий, 2-4, 3 5, 9, 14-26;

пр. Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;

ул. Грузинская, 1-25, 2-36;

ул. Барвинок, 1-27, 66-98;

пер. Грузинский, 1-3, 2-4;

ул. Корсунская, 1-5, 2-18;

ул. Бардадыма, 43,47,31-41,45,49-69 , 58-74,75-133, 78-118;

ул. Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;

ул. Старобазарная, 71-79, 26-40;

пл. Сентябрьская, 1,5,7, 4 12;

ул. Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;

ул. Речная, 1-29, 4-24;

ул. Алеутская, 12/1;

ул. Тарана, 6-28, 9-41;

ул. Гвардейская, 11-33, 24-50, 117.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Майская, 1-9;

ул. Одесская, 105-155,6-104;

ул. Вологодская, 2-12,5-7;

ул. Смольская, 1-137,4-6;

ул. Холодильная, 4-8;

ул. Дальневосточная, 129-143;

ул. Андрюсенко, 2-34,1-27;

ул. Крылова, 4-12,1-17;

ул. Тургенева, 1-35,2-30;

ул. Кольцевая, 1-27,2-30;

ул. Таганрогская, 105-217,126-226;

пер. Таганрогский, 8-12,13-17;

ул. Терновая, 5,4а;

ул. Штормовая, 115-213,120-222;

пер. Штормовой, 5,17-23,4,10-32;

ул. Чайковского, 103;

ул. Универсальная, 1,5,7,9,11,11Б;

ул. Богомаза, 1-23;

ул. Гринченка, 2-7;

ул. Депутатская, 1-11;

ул. Скворцова, 2-11;

пер. Янтарный, 2,3.

Самарский район:

ул. Гречко, 41-119; 76-106;

ул. Полевая, 21-79; 64-118а;

ул. Чаплинская, 387-265; 218-290.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Каменское Днепропетровской области мошенница предлагала работу, выманивая деньги у людей.