В четырех районах Днепра отключат свет: найди свой адрес
В субботу, 3 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Чечеловский район:
ул. Романа Шухевича, 22,24;
ул. Щепкина, 8,10-12, 17;
пр. Нигояна, 7.
Новокодакский район:
ул. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228;
ул. Веснина, 1,4-12;
пер. Неманский, 1-13; 2-24;
пер. Тюменский, 1-31, 2-38;
ул. Коллективная, 1,2-12;
ул. Веснина, 1-109, 4-98;
пер. Зенитный, 1-15, 2-12;
ул. Кондратюка, 252,256а;
ул. Можайского, 1-21, 2-26,34,36;
пер. Курсовой, 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2;
ул. Коллективная, 3-35, 14-42;
ул. Ватутина, 49-53, 58 / 2,60,62,64;
ул. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244;
ул. Щепкина, 3-15, 6;
пр. Нигояна, 18,20, 22-26;
пер. Чумацкий, 2-4, 3 5, 9, 14-26;
пр. Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;
ул. Грузинская, 1-25, 2-36;
ул. Барвинок, 1-27, 66-98;
пер. Грузинский, 1-3, 2-4;
ул. Корсунская, 1-5, 2-18;
ул. Бардадыма, 43,47,31-41,45,49-69 , 58-74,75-133, 78-118;
ул. Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;
ул. Старобазарная, 71-79, 26-40;
пл. Сентябрьская, 1,5,7, 4 12;
ул. Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;
ул. Речная, 1-29, 4-24;
ул. Алеутская, 12/1;
ул. Тарана, 6-28, 9-41;
ул. Гвардейская, 11-33, 24-50, 117.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Майская, 1-9;
ул. Одесская, 105-155,6-104;
ул. Вологодская, 2-12,5-7;
ул. Смольская, 1-137,4-6;
ул. Холодильная, 4-8;
ул. Дальневосточная, 129-143;
ул. Андрюсенко, 2-34,1-27;
ул. Крылова, 4-12,1-17;
ул. Тургенева, 1-35,2-30;
ул. Кольцевая, 1-27,2-30;
ул. Таганрогская, 105-217,126-226;
пер. Таганрогский, 8-12,13-17;
ул. Терновая, 5,4а;
ул. Штормовая, 115-213,120-222;
пер. Штормовой, 5,17-23,4,10-32;
ул. Чайковского, 103;
ул. Универсальная, 1,5,7,9,11,11Б;
ул. Богомаза, 1-23;
ул. Гринченка, 2-7;
ул. Депутатская, 1-11;
ул. Скворцова, 2-11;
пер. Янтарный, 2,3.
Самарский район:
ул. Гречко, 41-119; 76-106;
ул. Полевая, 21-79; 64-118а;
ул. Чаплинская, 387-265; 218-290.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Каменское Днепропетровской области мошенница предлагала работу, выманивая деньги у людей.