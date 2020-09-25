В четырех районах Днепра отключат свет: кого коснется
В субботу, 26 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
улица Воскресенская, 36;
проспект Богдана Хмельницкого, 19.
Индустриальный район:
улица Андрусенко, 1-27, 2-34;
улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
улица Гребинки, 1-41, 8-42;
улица Декабрьская, 2, 14, 1-7;
улица Кольцевая, 1-27, 2-30;
улица Крылова, 1-17, 2-14;
улица Некрасова, 1, 2-14;
улица Отечественная, 1-11;
улица Раздельная, 1-35, 2-26;
улица Тургенева, 1-35, 2-30.
АНД район:
улица Минская, 1-9,2;
переулок С. Перовской, 1-3, 9;
улица Тбилисская, 15-35, 10-38;
улица Знаменовская, 10, 13-19;
переулок Знаменовский, 1-7, 2-8;
улица Вологодская, 105а-155, 120-132;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Майская, 1-9, 6, 10;
улица Смольная, 1-9, 4-6;
улица Холодильная, 4-8, 12/1.
Новокодакский район:
улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-228;
улица Весенняя Диевка, 1,4-12;
переулок Неманский, 1-13, 2-24;
переулок Тюменский, 1-31, 2-38;
улица Коллективная, 1,2-12;
улица Весенняя Диевка, 1-109, 4-98;
переулок Зенитный, 1-15, 2-12;
улица Ю. Кондратюка, 252, 256а;
улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;
переулок Курсовой, 1-й 1-21, 21а, 4-20/2;
улица Коллективная, 3-35, 14-42;
улица Ватутина, 49-53а, 58/2, 60, 62, 64;
улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241, 230А-244;
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;
улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Днепр и часть области перешли в "желтую" зону карантина. В регионе усилят карантинные ограничения.