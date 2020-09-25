В четырех районах Днепра отключат свет: кого коснется

В субботу, 26 сентября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

улица Воскресенская, 36;

проспект Богдана Хмельницкого, 19.

Индустриальный район:

улица Андрусенко, 1-27, 2-34;

улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

улица Гребинки, 1-41, 8-42;

улица Декабрьская, 2, 14, 1-7;

улица Кольцевая, 1-27, 2-30;

улица Крылова, 1-17, 2-14;

улица Некрасова, 1, 2-14;

улица Отечественная, 1-11;

улица Раздельная, 1-35, 2-26;

улица Тургенева, 1-35, 2-30.

АНД район:

улица Минская, 1-9,2;

переулок С. Перовской, 1-3, 9;

улица Тбилисская, 15-35, 10-38;

улица Знаменовская, 10, 13-19;

переулок Знаменовский, 1-7, 2-8;

улица Вологодская, 105а-155, 120-132;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Майская, 1-9, 6, 10;

улица Смольная, 1-9, 4-6;

улица Холодильная, 4-8, 12/1.

Новокодакский район:

улица Ю. Кондратюка, 209-231, 204/2-228;

улица Весенняя Диевка, 1,4-12;

переулок Неманский, 1-13, 2-24;

переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

улица Коллективная, 1,2-12;

улица Весенняя Диевка, 1-109, 4-98;

переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

улица Ю. Кондратюка, 252, 256а;

улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;

переулок Курсовой, 1-й 1-21, 21а, 4-20/2;

улица Коллективная, 3-35, 14-42;

улица Ватутина, 49-53а, 58/2, 60, 62, 64;

улица Ю. Кондратюка, 228а, 235-241, 230А-244;

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Днепр и часть области перешли в "желтую" зону карантина. В регионе усилят карантинные ограничения.