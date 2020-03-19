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19 марта • обновлено в 08:42
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Алина Рашевская

В четырех районах Днепра отключат свет: адреса

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В четверг, 19 марта, в Днепре пройдет масштабное отключение электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

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Света не будет по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Симиренковская, 63-91, 56-92;

  • улица Индустриальная, 20а;

  • улица Отечественная, 63-91;

  • улица Передовая, 103.

Шевченковский район:

  • улица Запорожское шоссе, 53, 66, 68 (блок 1, 7, 8, 11, 12, 13), 74.

Соборный район:

  • улица Телевизионная, 12, 15, 22, 23.

Новокодакский район:

  • переулок Минеральный, 1-13, 2-6;

  • улица Минеральная, 2-34; 1-49;

  • улица Степная, 7-17;

  • переулок Красный, 3-9;

  • улица Ромадановская, 1-5, 2-14;

  • улица Болятко, 1-45, 2-46;

  • улица Широкая Степь, 2-45;

  • переулок Батальонный, 26-36, 1-59.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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