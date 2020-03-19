В четырех районах Днепра отключат свет: адреса

В четверг, 19 марта, в Днепре пройдет масштабное отключение электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Lotsia
Света не будет по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Симиренковская, 63-91, 56-92;
улица Индустриальная, 20а;
улица Отечественная, 63-91;
улица Передовая, 103.
Шевченковский район:
улица Запорожское шоссе, 53, 66, 68 (блок 1, 7, 8, 11, 12, 13), 74.
Соборный район:
улица Телевизионная, 12, 15, 22, 23.
Новокодакский район:
переулок Минеральный, 1-13, 2-6;
улица Минеральная, 2-34; 1-49;
улица Степная, 7-17;
переулок Красный, 3-9;
улица Ромадановская, 1-5, 2-14;
улица Болятко, 1-45, 2-46;
улица Широкая Степь, 2-45;
переулок Батальонный, 26-36, 1-59.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.
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