В больнице имени Мечникова в Днепре отменили операции и прием пациентов: как будет теперь

Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова с 18 марта переходит на карантинный режим работы.

Плановая госпитализация, прием пациентов, а также хирургические вмешательства временно прекращаются. Консультации специалистов будут осуществляться дистанционно, сообщили на странице медицинского учреждения в Facebook.

Некоторые стационарные отделения с 23 марта закроют или частично сократят. Экстренную и неотложную помощь при этом будут оказывать без изменений – в круглосуточном режиме.

В больнице Мечникова вводят карантин Коллаж

Как отметили в обращении, подобные меры были приняты впервые за 220-летнюю историю больницы. В нынешних условиях это единственный способ обезопасить от заражения тысячи человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вернувшуюся из прерванных европейских гастролей труппу Днепропетровского академического театра оперы и балета отправили на карантин. У троих участников коллектива обнаружили повышение температуры.

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