В аптеке Днепра благотворительную помощь продавали за деньги: в сети разгорелся скандал

В одной из аптек Днепра на улице Большой Диевской реализовывают товары, предназначенные для благотворительности.

Как поделилась жительница города Олеся Ковтун в Facebook-сообществе "Диевский вопрос, г. Днепр", на приобретенном ею шприце была нанесена соответствующая надпись, запрещающая его продажу. Ее женщина заметила лишь по возвращении домой, а потому без задней мысли заплатила указанную сумму.

В аптеке Днепра благотворительную помощь продавали за деньги Facebook/"Диевский вопрос, г. Днепр"

"Вчера купила шприц в аптеке по улице Большая Диевская, 459, неподалеку от Эдема. Это ближайшая аптека, к которой можно добраться в условиях отсутствия маршруток, шла долго, пешком. Пришла домой, открываю, посмотрела, а там печать стоит: "Не для продажи, благотворительная помощь", – рассказала Ковтун.

Возмущенная горожанка обратилась за решением данной проблемы в соответствующие инстанции. Там же лишь разводили руками.

"Я позвонила по указанному номеру, а там женщина говорит, что консультирует исключительно по поводу СПИДа и посоветовала обратиться на телефон Минздрава. Нашла телефон. Там мне продиктовали телефон Минздрава нашей области. Звоню. "Здесь, – говорят, – не заведуют аптеками, попробуйте вернуть в аптеку, пусть вам заменят. Спросите там, почему так". И что, им сразу стыдно станет?", – поделилась она.

Женщина уверена, что данный инцидент не был ошибкой или недочетом. Таким образом предприимчивые бизнесмены пользуются невнимательностью и спешкой покупателей.

"Чек то ли забыла взять, то ли не дали. Да, можем только поговорить, пусть обратят внимание те, кто там будет еще что-то покупать. Потому что, действительно, чаще всего такие вещи покупаются в стрессе и открываются быстро. Можно и не заметить. На это и было рассчитано", – подытожила Ковтун.

Скриншот Facebook/"Диевский вопрос, г. Днепр"

Рассказ горожанки вызвал бурную реакцию среди участников сообщества. Многие из них призвали продолжать добиваться справедливости, чтобы предотвратить подобное в дальнейшем.

"Все как всегда."Кому війна, а кому тітка рідна".

"Вот так у нас и бывает. То, что должно попасть в бесплатную помощь больным людям, детям, у нас свозят в аптеку и перепродают."

"Правильно, они пользуются положением в стране и толкают все, что им нужно. У нас и так денег нету, а они последние копейки отбирают. Если бы все подымали кипиш, то потом бы боялись."

"Позвольте вклиниться. Насколько я понимаю, при любых раскладах на упаковке стоит штрих-код, и он сканируется. Этот штрих-код в базе должен быть отмечен как "НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!". Компьютер не ошибается. Виноваты 100% люди, которые крутят аферы. Также присоединяюсь ко многим другим замечаниям. Ясно одно, где-то скучает одиноко скамья подсудимых."

Скриншот Facebook/"Диевский вопрос, г. Днепр"

Скриншот Facebook/"Диевский вопрос, г. Днепр"

Скриншот Facebook/"Диевский вопрос, г. Днепр"

Скриншот Facebook/"Диевский вопрос, г. Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре по состоянию на 24 апреля официально подтверждено 57 случаев коронавирусной инфекции, десять человек выздоровели. Четырнадцать пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результатов обследования.

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