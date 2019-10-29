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29 октября • обновлено в 12:38
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В аэропорту Днепра будут искать террористов: подробности

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В Днепре 30-31 октября на объекте критической инфраструктуры "Международный аэропорт "Днепропетровск" состоятся антитеррористические учения.

Тренировку будет проводить Антитеррористический центр при Управлении Службы безопасности Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщили на странице Управления СБ Украины в Днепропетровской области в Facebook.

В аэропорту Днепра будут искать террористов

В аэропорту Днепра будут искать террористов

УНН

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Как сообщается, тренировка состоится в условиях, максимально приближенных к реальным.

СБУ просит граждан сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к определенным неудобствам и соблюдать правила личной безопасности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в бюджет-2020 заложили средства на строительство аэропорта в Днепре. На реконструкцию потратят 1 млрд грн. За проект постановления проголосовали "за" 225 нардепов, а "против" было 38 народных избранников.

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Место
Украина Днепр
Теги
бюджет строительство терроризм
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