Зеленский едет в Днепр: появились первые детали

Завтра, 12 июля, в Днепр приедет президент Украины Владимир Зеленский.
Эту информацию подтвердили журналисту OBOZREVATEL в Днепропетровской областной администрации.
На данный момент точно не известно, что будет делать Зеленский в Днепре. Пресс-служба Днепропетровской ОГА не владеет такой информацией.
Как рассказали там, президент собирается посетить Новый (Центральный) мост. По предварительной информации, Зеленский также расскажет о вариантах реконструкции аэропорта "Днепропетровск".
В Днепр едет президент
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В сети днепряне предположили, что завтра президент представит нового главу областной администрации.
"Там новая администрация президента. Они очень сильно не спешат. Мы тоже ждем информацию о назначении нового главы и хотели бы, чтобы это быстрее случилось. Но нам такого не говорили", - отметили в ДнепрОГА.
Ранее OBOZREVATEL сообщал. что Днепр впервые посетит президент Зеленский.
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