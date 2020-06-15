Увидел войну в 14: в Днепре спасают молодого бойца ВСУ с тяжелым ранением
Война на Донбассе
В областной больнице имени Мечникова в Днепре спасают 18-летнего бойца Вооруженных сил Украины с тяжелой минно-взрывной травмой.
Евгений получил ранение 14 июня в районе села Крымское Луганской области. Главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко на своей странице в Facebook рассказал, что жизнь парню спасла каска.
Он получил осколочное ранение левого глаза и мягких тканей лица, акубаротравму и контузию. Бойцу удалили осколок из глаза. По прогнозам врачей, он будет видеть.
Сергей Рыженко
"Родной Красноармейск увидел войну, когда Евгению было 14. Беженцы, добровольцы, волонтеры, солдаты – все смешалось в одну кучу. Еще тогда Евгений понял, что пойдет отстаивать родную землю. Исполнилось 18, закончил лицей и записался в ВСУ. В армии почти год. Старший наводчик", – рассказал Рыженко.
Врач добавил, что Евгений не женат, детей у него нет, а родители живут в Покровске Днепропетровской области. По словам Рыженко, боец мечтает увидеть свой родной Донбасс под единым украинским флагом.
"Готов и дальше рисковать жизнью", – добавил Рыженко.
Скриншот
Ранее OBOZREVATEL писал:
в воскресенье, 14 июня, войска России 15 раз атаковали ВСУ на Донбассе, есть погибшие и раненые.
В период с 4 по 11 июня вооруженные формирования России на Донбассе совершили 15 обстрелов, в результате которых ранения получили 24 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о тяжелой борьбе за жизнь двух раненых в зоне ООС полицейских.