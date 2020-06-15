Увидел войну в 14: в Днепре спасают молодого бойца ВСУ с тяжелым ранением

В областной больнице имени Мечникова в Днепре спасают 18-летнего бойца Вооруженных сил Украины с тяжелой минно-взрывной травмой.

Евгений получил ранение 14 июня в районе села Крымское Луганской области. Главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко на своей странице в Facebook рассказал, что жизнь парню спасла каска.

Он получил осколочное ранение левого глаза и мягких тканей лица, акубаротравму и контузию. Бойцу удалили осколок из глаза. По прогнозам врачей, он будет видеть.

Сергей Рыженко

"Родной Красноармейск увидел войну, когда Евгению было 14. Беженцы, добровольцы, волонтеры, солдаты – все смешалось в одну кучу. Еще тогда Евгений понял, что пойдет отстаивать родную землю. Исполнилось 18, закончил лицей и записался в ВСУ. В армии почти год. Старший наводчик", – рассказал Рыженко.

Врач добавил, что Евгений не женат, детей у него нет, а родители живут в Покровске Днепропетровской области. По словам Рыженко, боец мечтает увидеть свой родной Донбасс под единым украинским флагом.

"Готов и дальше рисковать жизнью", – добавил Рыженко.

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