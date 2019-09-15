Уступил место ребенку и пристыдил Богдана: чем запомнился визит Зеленского в Днепр

В Днепре 14 сентября побывал президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом.

Гарант инспектировал Новый мост, ездил на троллейбусе и даже выпил пива с мэром Борисом Филатовым. OBOZREVATEL расскажет, чем запомнился городу визит Зеленского.

Владимир Зеленский в Днепре

Президент Украины поздравил днепрян с Днем города, а также представил нового главу Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.

Новости Зеленский прибыл в Днепр и проехал в троллейбусе вместе с мэром Филатовым

Зеленский представил главу Днепропетровской ОГА Информатор

Перед тем, как сесть в новый троллейбус, к Зеленскому обратилась женщина. Она попросила президента разобраться с расследованием кражи ее телефона, которое затянулось на несколько лет.

Глава государства мгновенно отреагировал на необычную просьбу и предложил купить женщине новый телефон. Та отказалась и объяснила, что на потерянном устройстве были важные фотографии.

Женщина обратилась к Зеленскому Информатор

Затем Владимир Зеленский прокатился на троллейбусе с городским головой Борисом Филатовым. На фото видно, что Зеленский и Филатов сидят рядом в то время, как троллейбус от аэропорта едет в город.

Зеленский и Филатов в троллейбусе Страна

Также во время поездки глава Офиса президента Андрей Богдан пытался не пустить людей в троллейбус, в котором ехал украинский глава Владимир Зеленский.

Так, мэр Днепра предложил людям поехать в троллейбусе с президентом. Богдан резко отреагировал и сказал: "Не пускайте, это не наши люди. Это люди местной власти".

Затем Зеленский возразил: "Да перестань!.. Некрасиво же вообще ведете себя".

После этого люди вошли в троллейбус и поехали, а гарант, который сидел, уступил место ребенку.

Президент Украины побывал и на Фестивальном причале, где попробовал пиво с Андреем Богданом и мэром Борисом Филатовым.

Зеленский, Филатов и Богдан выпили пива Украина 24/7

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины-2019" в рамках празднования Дня города в Днепре.

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