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21 марта • обновлено в 09:50
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Игорь Кравченко

Улицы Днепра обработали от коронавируса. Фото и видео

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В ночь с 20 на 21 марта в Днепре провели профилактические санитарные меры для недопущения распространения коронавируса.

Спасатели провели распыление специального дезинфицирующего раствора по главным улицам города, в частности на проспектах Дмитрия Яворницкого, Слобожанском и проспекте Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Для дезинфекции использовалась смесь на основе порошка СФ-2У и воды. Этот порошок является активным веществом, которое применяется подразделениями ГСЧС, Вооруженных сил Украины для специальной обработки, имущества, транспорта и одежды при применении оружия массового поражения.

Санитарная обработка улиц Днепра

Санитарная обработка улиц Днепра

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Санитарная обработка улиц Днепра

Санитарная обработка улиц Днепра

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Санитарная обработка улиц Днепра

Санитарная обработка улиц Днепра

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Водный раствор с порошком не повреждает строительные материалы, древесину, лакокрасочные изделия, не приводит к коррозии металлов и обеспечивает надежную смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей. Этот реагент является безопасным для людей и животных.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. Такое решение принято региональной комиссией по ЧС в Днепропетровской области.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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