"Укрзалізниця" запускает новый региональный поезд из Днепра

Во вторник, 25 августа, "Укрзалізниця" анонсировала запуск нового поезда из Днепра.

Состав №828/827 будет курсировать из Днепра до Кривого Рога и обратно. Поезд будет отправляться каждый день, кроме субботы, сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

Новый поезд будет отправляться из Днепра в 18:20 и прибывать в Кривой Рог в 21:25. Отправление состава из Кривого Рога – в 06:43, прибытие в Днепр – в 09:20. По пути поезд будет останавливаться в Каменском и Верховцево.

Напомним, что в период карантина все пассажиры и сотрудники "Укрзалізниці"обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер обеспечивает бригада поезда, которая в случае выявления нарушений может обратиться за помощью к Национальной полиции Украины.

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