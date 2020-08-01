Украину разделили на четыре карантинные зоны: где Днепр и область

В пятницу, 31 июля, регионы Украины разделили на четыре зоны в зависимости от нынешней эпидемической ситуации.

Вся Днепропетровская область по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций попала в "зеленую" карантинную зону. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Зеленая" зона считается самой безопасной. При этом в Днепре и области по-прежнему нужно находиться в общественных местах в масках или респираторах, а пассажиры в общественном транспорте должны занимать только сидячие места. Проведение массовых мероприятий возможно только при условии не более одного человека на пять квадратных метров, а работа кинотеатров - при заполненности на 50%.

В других карантинных зонах будут действовать более жесткие меры безопасности. В силу они вступят в понедельник, 3 августа. Каждую неделю комиссия будет пересматривать данные и обновлять их.

Карантинные зоны Украины moz.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украину поделили на "зеленую", "оранжевую", "желтую" и "красную" зоны карантина.