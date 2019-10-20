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20 октября • обновлено в 16:55
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Украинцы доехали в Берлин на самодельном электрокаре

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Трое украинцев отправились в путешествие из Днепра в Берлин на самодельном электрокаре, который представлял собой модифицированную "Таврию".

Подробнее об этом рассказали в сюжете ТСН.

Украинцы переоборудовали старенькую "Таврию" в электрокар и доехали в Берлин

Украинцы переоборудовали старенькую "Таврию" в электрокар и доехали в Берлин

ТСН

Мужчины самостоятельно переделали автомобиль в своем гараже и не верили в успех замысла. Маршрут энтузиастов пролег через Киев, Ровно и Львов, откуда они отправились в Польшу. Но не обошлось и без происшествий - в Польше машина сломалась.

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Модифицированная "Таврия" преодолела 3700 километров по Европе и все это - без ущерба для окружающей среды. Энтузиасты потратили 4 месяца работы и 5 тысяч долларов на разработку авто.

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Что касается технических данных машины, то мощность аккумуляторов - 20 кВт \ час. Их хватает, чтобы разогнаться до 110 километров в час, а запас хода составляет около 300 километров, еще 200 км можно проехать благодаря пауэр-банку.

"Даже на обычном заводском электромобиле это тяжелое испытание - проехать такой маршрут. Даже на Tesla это очень тяжело. А на самодельном этого никто не делал", - рассказал один из участников пробега Алексей Полтавец.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Tesla поставила новый рекорд по количеству проданных авто.

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Место
Украина Днепр
Теги
авто Tesla электромобили Экология
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van Dijk Max
van Dijk Max
очень тяжело , но что ни сделаешь , шоб с нэньки лапти сделать
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Сугс 5 раз))
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Сугс 3 раза))
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