Украинка с редкой аутоимунной болезнью родила здорового ребенка

Украинка с редким аутоимунным заболеванием – гранулематоз Вегенера родила здорового ребенка в областной больнице имени Мечникова в Днепре.

Это тяжелая болезнь, которая без своевременного начала лечения приводит к смертельным последствиям в течение 6-12 месяцев, рассказала врач медучреждения Ольга Фандеева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рождение ребенка у таких больных – исключения, поскольку женщина во время беременности и родов имеет высокий риск осложнений.

"Но это не испугало нашу Богдану. Положительная, веселая, сильная духом, она своим оптимизмом сумела зарядить всех вокруг. Был проведен консилиум с профильными специалистами больницы, посовещавшись, предложили оперативную тактику ведения родов. Но несмотря на сложные проблемы, акушеры-гинекологи, тщательно все проанализировав, приняли решение, что женщина должна рожать самостоятельно, чтобы избежать многих послеоперационных осложнений", – рассказала медик.

Благодаря усилиям врачей и выдержке молодой матери, на свет появился здоровый мальчик.

Женщина с редким заболеванием родила здорового ребенка. Ольга Фандеева в Facebook

Малыш появился на свет в Днепре. Ольга Фандеева в Facebook

Скриншот. Ольга Фандеева в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черкассах женщина с COVID-19 родила ребенка на земле под закрытой больницей. Как пояснили медики, выйти к роженице сразу они не могли, потому что защитный костюм долго надевать.