Украинец подал в суд на Россию из-за гибели сына на Донбассе. Видео

Военный пенсионер из Днепра подает иск в Европейский суд по правам человека, чтобы взыскать с Российской Федерации компенсацию за гибель сына.

После гибели сына 58-летний Анатолий Корниенко пошел в Вооруженные Силы Украины, где прослужил 5 лет. Об сообщили в сюжете Общественное. Днепр.

Анатолий рассказал, что собирать доказательства ему помогали ребята, которые служили с его сыном, и общественные организации. Этих доказательств хватило, чтобы выиграть дело в Индустриальном районном суде Днепра.

Чтобы добиться взыскания морального ущерба с государства-агрессора, решил судиться в Европейский суд. Сыну Анатолия - Евгению было 22, когда он погиб во время минометного обстрела в районе Углегорска.

Анатолий Корниенко Общественное.Днепр/Скриншот из видео

"12 августа 2014 он мне перезвонил в 11:30, говорит: вышли из третьей зачистки города. Говорит, много сепаров. И потом где-то через полтора часа звонок. Мы с ним договорились, что он звонит, я отключаюсь и ему перезваниваю, и звонил я ему до 18 часов. Затем кто-то из солдат взял трубку и говорит: "Петрович, ваш сын погиб", - рассказал отец.

Индустриальный районный суд Днепра юридически признал факт гибели его сына в результате агрессии Российской Федерации против Украины. Теперь мужчина будет обращаться в Европейский суд по правам человека, чтобы требовать моральной компенсации в 2 миллиона гривень.

"Существуют различные конвенции о выполнении решений на территории Украины или на территории иностранных государств, которые являются участниками конвенции. Однако ни одна из этих конвенций не предусматривает взыскание средств с государства, если само государство будет возражать против выплаты компенсации. То есть механизм принудительного взыскания с другого государства отсутствует. Нет смысла обращаться в национальные суды, а надо напрямую обращаться в Европейский суд, чтобы выполнить потом такое решение", - прокомментировала адвокат Марина Киптила.

Также Марина Киптила говорит, что обычно такие дела в Европейском суде по правам человека идут годами, но если дело примут к рассмотрению, то можно считать, что есть шанс на победу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре разыскивают пропавшего военнослужащего 39-летнего Евгения Сенника, который принимал активное участие в зоне ООС. Последний раз мужчина выходил на связь со своей матерью 19 февраля и сообщил, что находится на работе на улице Береговой.

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